A Crans-Montana è stata istituita una fondazione dedicata a Chiara Costanzo, con l’obiettivo di trasformare il dolore in azioni positive rivolte ad altri giovani. La fondazione sostiene iniziative benefiche e si impegna a mantenere vivo il ricordo della ragazza. Nel frattempo, in Svizzera, è ripresa l’attività dell’ambasciatore italiano, che mercoledì sarà presente nella località. La visita ufficiale si inserisce in un calendario di incontri e incontri istituzionali.

«Chiara era una ragazza molto curiosa che aveva veramente tanta voglia di conoscere, di capire e di girare il mondo», ha spiegato il padre in una intervista al quotidiano La Stampa. Dalle sue caratteristiche, il senso di giustizia, la capacità di fare amicizia, l'attitudine per la scuola e lo sport, i genitori sono partiti nel creare la fondazione che ha l'obiettivo di «aiutare i ragazzi che hanno talento, impegno e sogni come li aveva lei, ma che magari non hanno possibilità economiche per fare esperienze importanti, come studiare o viaggiare all’estero». «Da quando siamo tornati a casa non riesco più a entrare nella stanza di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, una fondazione in nome di Chiara Costanzo: «È l’unico modo che ci consente di trasformare il dolore in qualcosa di accettabile: onorarne la memoria facendo anche del bene ad altri ragazzi»

Nasce la Fondazione Chiara Costanzo, la 16enne milanese morta a Crans Montana: “Trasformiamo il dolore in motore di speranza”Milano, 2 aprile 2026 – Aveva sedici anni e una passione immensa per lo sport, la ginnastica acrobatica in particolare.

In memoria delle vittime di Crans-Montana: le “Borse di Sogno” a nome di Chiara Costanzo per sostenere i giovani talentiMilano, 26 marzo 2026 – Si chiameranno “Borse di Sogno“ per trasformare in realtà i desideri di giovani che hanno talento, passione, idee e...

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È stata denunciata la diffusione illecita delle chiamate di emergenza fatte durante l’incendio di Crans-Montana x.com

“Sono rimasta intrappolata tra fumo e fiamme, ho pensato di morire”. A mesi dal rogo di Crans-Montana, i sopravvissuti raccontano ustioni, amputazioni e traumi che non scompaiono: https://fanpa.ge/3kQHX - facebook.com facebook