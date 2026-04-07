Crans-Montana una fondazione in nome di Chiara Costanzo | È l’unico modo che ci consente di trasformare il dolore in qualcosa di accettabile | onorarne la memoria facendo anche del bene ad altri ragazzi

Da vanityfair.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana è stata istituita una fondazione dedicata a Chiara Costanzo, con l’obiettivo di trasformare il dolore in azioni positive rivolte ad altri giovani. La fondazione sostiene iniziative benefiche e si impegna a mantenere vivo il ricordo della ragazza. Nel frattempo, in Svizzera, è ripresa l’attività dell’ambasciatore italiano, che mercoledì sarà presente nella località. La visita ufficiale si inserisce in un calendario di incontri e incontri istituzionali.

«Chiara era una ragazza molto curiosa che aveva veramente tanta voglia di conoscere, di capire e di girare il mondo», ha spiegato il padre in una intervista al quotidiano La Stampa. Dalle sue caratteristiche, il senso di giustizia, la capacità di fare amicizia, l'attitudine per la scuola e lo sport, i genitori sono partiti nel creare la fondazione che ha l'obiettivo di «aiutare i ragazzi che hanno talento, impegno e sogni come li aveva lei, ma che magari non hanno possibilità economiche per fare esperienze importanti, come studiare o viaggiare all’estero». «Da quando siamo tornati a casa non riesco più a entrare nella stanza di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Crans-Montana, una fondazione in nome di Chiara Costanzo: «È l’unico modo che ci consente di trasformare il dolore in qualcosa di accettabile: onorarne la memoria facendo anche del bene ad altri ragazzi»

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