Crans-Montana il padre di Chiara Costanzo | I Moretti indagati a Roma? Un passo importante

A Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo ha commentato positivamente l’iscrizione nel registro degli indagati dei coniugi Moretti a Roma. Chiara è deceduta la notte di Capodanno al Constellation della località svizzera. Andrea Costanzo ha affermato che si tratta di un passo importante nelle indagini. La procura ha avviato verifiche sui fatti relativi alla morte della giovane.

Andrea Costanzo, il papà di Chiara, morta la notte di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, ha espresso soddisfazione per l'iscrizione nel registro degli indagati dei coniugi Moretti a Roma. .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: "I Moretti indagati a Roma? Un passo importante" Notizie correlate Leggi anche: Crans-Montana, padre di Chiara Costanzo "indignato" per la scarcerazione di Jacques Moretti: il duro sfogo Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo sulla scarcerazione di Moretti: "Vivo per avere giustizia, ma oggi sto vacillando"Dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana, dietro il pagamento di una cauzione di 200mila... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, padre di Chiara Costanzo: una fondazione aiuterà i giovani; Andrea Costanzo: La mia Chiara morta a Crans-Montana. Trasformo il dolore in sogni per i giovani; Strage a Crans Montana, nasce la Fondazione Chiara Costanzo e il padre dell'aronese parla al Tg1; Crans-Montana: un indagato collabora con la giustizia. Crans Montana, Regione presenta un vademecum per salvare vite dagli incendiUn opuscolo di 12 pagine, sintetico e illustrato, pensato soprattutto per i più giovani, per spiegare come comportarsi correttamente in caso di incendio. È stato presentato a Palazzo Lombardia il nuov ... quicomo.it Crans-Montana, la Lombardia lancia la guida anti-incendio. Il papà di Chiara Costanzo: Strumento per salvare viteL’opuscolo, realizzato in collaborazione con la Protezione Civile e con la supervisione dei Vigili del Fuoco, sarà distribuito in 500 mila copie a tutte le scuole della regione con l'obiettivo di aume ... ilgiorno.it Disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sono solo alcune delle accuse che la Procura di Roma muove a Jaques Moretti e alla moglie Jessica nell’ambito del procedimento legato all’incendio di Crans Montana che ha provocato la morte di 41 persone tra facebook Crans-Montana, il Comune fa quadrato attorno a Nicolas Féraud. x.com