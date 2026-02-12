Pochi minuti prima dell’interrogatorio di Jessica, i coniugi Moretti sono stati aggrediti dai familiari delle vittime dell’incendio al Constellation di Crans-Montana. Urla, spintoni e tensione hanno scatenato un parapiglia davanti all’aula universitaria, creando scompiglio tra le persone presenti. La scena si è svolta in modo violento, con alcuni familiari che hanno cercato di bloccare i Moretti prima che entrassero per l’interrogatorio.

Un drammatico parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Constellation e i coniugi Moretti si è verificato pochi minuti prima dell’inizio dell’interrogatorio di Jessica davanti all’aula universitaria in cui si svolge l’audizione. Gli indagati proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono arrivati scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati, ma la situazione è sfuggita di mano e i familiari presenti, meno di una decina, si sono avventati contro di loro. Come si vede nel video, ci sono stati spintoni, urla e accuse. Una madre ha urlato: “Siete la mafia, avete pagato 200mila franchi ed è finita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio Crans-Montana, i Moretti aggrediti dai familiari delle vittime prima dell’interrogatorio: urla e spintoni – Video

Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation.

A Crans-Montana, la situazione si fa ancora più tesa.

