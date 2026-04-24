Crans-Montana la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche | Oltre 100 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi

La mutua svizzera ha annunciato che presenterà una richiesta di rimborso all’Italia per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion. Si tratta di circa 100 mila franchi, equivalenti a circa 108 mila euro, relative al breve ricovero di tre giovani italiani coinvolti in un incendio avvenuto a Crans-Montana. La richiesta riguarda i costi sostenuti per le cure dei feriti nel contesto dell’incidente.

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108 mila euro circa ) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. La richiesta è emersa nel corso dell’incontro di venerdì 24 aprile tra l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, il quale ha spiegato di non avere, dal punto di vista normativo, la possibilità di farsi carico dei costi. La rabbia dell’ambasciatore italiano a Berna: «Non pagheremo». È arrivata rapidamente la posizione dell’ambasciatore Cornado: « L’Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, che la Svizzera intende chiedere in rimborso», ha dichiarato.🔗 Leggi su Open.online

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