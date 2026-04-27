Crans ai parenti il video choc Sulle spese la Svizzera non cede

La sequenza video dell'incidente al locale Constellation, avvenuto la notte di Capodanno e costato la vita a 41 persone, sarà consegnata ai rappresentanti delle famiglie delle vittime e dei 115 feriti sopravvissuti. La decisione è stata comunicata recentemente, mentre la Svizzera ha confermato che non intende cedere sulle questioni relative alle spese legali e ai risarcimenti.

La sequenza video dell'inferno del Constellation, che la notte di capodanno ha ucciso 41 ragazzi, verrà messa a disposizione delle parti civili, cioè dei familiari delle vittime e di quelle dei 115 feriti sopravvissuti. Un filmato choc tenuto finora segreto dalla polizia: una sequenza montata dagli investigatori con le immagini delle videocamere interne e di quelle installate nelle strade intorno al locale. Otto minuti in tutto, secondo gli inquirenti svizzeri, documentano i momenti prima della strage fino a quando è divampato il rogo. Le immagini partono dall'1,20, quando i ragazzi ancora festeggiano ai tavoli, e arrivano fino all'1,28, quando la tragedia si è ormai consumata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans, ai parenti il video choc. Sulle spese la Svizzera non cede Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese medicheLa mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per... Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese medicheIl servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans Montana, ai parenti di Manfredi Marcucci fattura da 75mila euro per 15 ore di ricovero nell'ospedale di Sion. L'ambasciatore: Sarà il Cantone svizzero a pagare; Crans Montana, il video choc verrà mostrato ai familiari; Crans Montana, l'ospedale di Sion presenta il conto ai parenti dei ragazzi ricoverati: fatture fino a 75 mila euro. Crans Montana, il video choc verrà mostrato ai familiariDalla prossima settimana i parenti delle 41 vittime e dei 115 feriti del Constellation potranno accedere a un video finora rimasto riservato ... rainews.it Crans Montana, i parenti delle vittime potranno accedere ai video dell’incendioA partire dalla prossima settimana, i familiari delle 41 persone decedute e dei 115 feriti nella tragedia del Constellation di Crans-Montana avranno la possibilità di visionare il filmato dell’incendi ... 361magazine.com Tragedia Crans-Montana: i familiari potranno vedere i video del rogo >> https://tinyurl.com/bdeuumuk - facebook.com facebook Crans-Montana, familiari ammessi a vedere il video del rogo: conti shock per i feriti italiani #crans-montana x.com