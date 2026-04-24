In Svizzera, la mutua ha annunciato che richiederà all’Italia il rimborso di circa 108 mila euro per spese mediche. La richiesta riguarda un breve ricovero di tre persone presso un ospedale di Sion. La somma richiesta ammonta a 100 mila franchi svizzeri. La procedura si riferisce a costi sostenuti durante le cure di queste tre persone in Svizzera.

La mutua svizzera chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. E' quanto emerso dall'incontro di questo pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche

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