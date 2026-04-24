Il servizio sanitario svizzero ha annunciato che richiederà all’Italia il rimborso di circa 108 mila euro per le spese mediche sostenute durante il ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo dell’aereo Constellation a Crans-Montana. La richiesta si riferisce a 100 mila franchi svizzeri coperti dall’ospedale di Sion, che ha curato i giovani coinvolti nell’incidente. La questione riguarda ora i rapporti tra i due Paesi in ambito sanitario.

Il servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. La notizia è emersa dall'incontro di questo pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. - notizia in aggiornamento -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche

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