Cranberries il miracolo di Linger | perché il brano torna in cima

Il brano Linger dei Cranberries, pubblicato nel 1993, sta tornando in cima alle classifiche musicali di tutto il mondo. Nuove versioni remixate da artisti come Bratty e Fetty Wap stanno contribuendo a riaccendere l’interesse per questa canzone, portando nuovamente l’attenzione sulla voce di Dolores O’Riordan. La ripresa della popolarità del brano si deve a queste nuove interpretazioni musicali che stanno circolando sui social e sulle piattaforme di streaming.

? Cosa sapere Il brano Linger dei Cranberries del 1993 torna in cima alle playlist globali.. Nuovi remix di Bratty e Fetty Wap alimentano il revival del pezzo di Dolores O’Riordan.. Lunedì 27 aprile 2026, un’ondata di nostalgia per i Cranberries travolge le playlist globali mentre il brano Linger del 1993 torna protagonista grazie a nuove versioni e inserimenti cinematografici. La ballata dream pop, che descrive un sentimento di desiderio ossessivo, sta vivendo un ritorno inaspettato dopo anni in cui l’attenzione era concentrata su altri successi come Zombie o Dreams. Il fenomeno attuale si alimenta attraverso diversi canali mediatici e musicali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cranberries, il miracolo di Linger: perché il brano torna in cima Notizie correlate Litfiba: svelato il mistero di 17 Re, torna il brano perdutoI Litfiba tornano al centro della scena musicale con la pubblicazione di 17 Re, il brano che dà il nome all’album cult del 1986, rimasto per decenni... Leggi anche: Thiaw annulla il miracolo di Vicario: il Newcastle torna a vincere contro il Tottenham