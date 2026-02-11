Thiaw annulla il miracolo di Vicario | il Newcastle torna a vincere contro il Tottenham

Il Newcastle ha interrotto la serie negativa battendo il Tottenham 2-1 in trasferta. Thiaw ha segnato il gol che ha deciso il match, sfruttando l’ultimo minuto della prima frazione. Vicario e i suoi non sono riusciti a evitare la sconfitta, nonostante l’impegno e le occasioni create.

Il Newcastle espugna il campo del Tottenham 2-1 con un gol per tempo. A sbloccare la gara, allo scadere della prima frazione (5' di recupero), è il difensore tedesco Malick Thiaw. Nella ripresa arriva il pari di Gray al 64', ma la risposta è immediata: Ramsey segna il 2-1 quattro minuti dopo, al 68'. Sandro Tonali entra dalla panchina a un quarto d'ora dalla fine, mentre il Tottenham è senza Destiny Udogie, out per infortunio.

