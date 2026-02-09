Questa mattina il dibattito sul referendum si accende tra le accuse di partigianeria. Enrico Costa di Forza Italia ha criticato il giudice che ha deciso sul quesito, chiedendosi se si possa davvero parlare di imparzialità. La destra lo ha preso di mira, parlando di giudice schierato. Ma pochi sanno che anche Mantovano, in passato, si è espresso sulla questione della cannabis, e lo ha fatto in modo analogo. La polemica si infiamma, mentre il giudice si difende dicendo di essere un guardiano della legge, non delle proprie idee

“Questo sarebbe il giudice terzo e imparziale?”, denuncia il deputato di Forza Italia Enrico Costa. “Guardiano sì, ma delle sue idee di parte. Se lui è imparziale io sono finlandese”, accusa il capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri. E Galeazzo Bignami, il suo omologo di Fratelli d’Italia alla Camera, rilancia: “Serve altro per rendersi conto che non si può più attendere per ridare terzietà alla magistratura?”. Nei giorni scorsi dalla maggioranza sono piovuti attacchi di ogni tipo contro il giudice della Cassazione Alfredo Guardiano, uno dei 21 componenti dell’ Ufficio centrale per il referendum che ha modificato il quesito sulla riforma Nordio, mettendo in difficoltà il governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, la destra contro il giudice “schierato” che ha deciso sul quesito. Ma Mantovano fece lo stesso sulla cannabis

Approfondimenti su Mantovano Cannabis

La Cassazione ha accolto il ricorso del comitato per il No, ma questa mossa si rivela un autogol per chi si oppone alla riforma della Giustizia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mantovano Cannabis

Argomenti discussi: Referendum giustizia: la destra ora accusa i giudici della Cassazione di parzialità; Referendum, quell’intervento del Quirinale e il timore di rotture istituzionali; L'attacco della destra alla Cassazione è una conferma: nel referendum sono in gioco l'indipendenza della magistratura e gli equilibri costituzionali; Chi ha pestato l’agente vota No. La fake dei fan della riforma.

Referendum, la destra ora attacca la Cassazione, Fdi e Forza Italia: Giudici non imparziali, sostenitori del No. La replica: Illazioni intollerabiliAdesso nel mirino della destra finiscono anche i giudici della Cassazione. Nonostante la decisione del governo di tirare dritto sulla data del referendum sulla Giustizia, l’ordinanza della Suprema Cor ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, Csm: pratica a tutela della Cassazione. E si apre il caso Escher-BobbioÈ la prima volta nella storia del Consiglio che, per due volte, in meno di un anno, l'organo di autogoverno debba intervenire in difesa della Suprema corte ... repubblica.it

Meloni criminalizza chi non la pensa come lei. Anche per non perdere il referendum Negli ultimi dieci giorni a destra hanno iniziato con le accuse alla sinistra di “stare coi violenti”, compreso il linciaggio mediatico di alcuni suoi esponenti. Poi le pose virili most facebook

Sei all’estero Ecco come votare al referendum del 22 e 23 marzo! Ormai è evidente a chiunque. Il governo e la destra sono nervosi. I sondaggi danno il NO al referendum in netta e inesorabile rimonta. Ogni vota quindi conta ancora di più, perché non c'è x.com