Cpr a Castel Volturno Zinzi difende la scelta del governo | Sinistra ostaggio della sindrome Nimby

Il governo ha annunciato la realizzazione di un Cpr a Castel Volturno, un progetto affidato a Invitalia e promosso dal ministero dell’Interno. La struttura, secondo le autorità, serve a migliorare il controllo dell’immigrazione irregolare e a garantire maggiori livelli di sicurezza nella regione. Un rappresentante della maggioranza politica ha commentato che la scelta è indispensabile, criticando chi si oppone sostenendo che si tratti di una posizione influenzata dalla sindrome Nimby.

“Il Cpr di Castel Volturno, che sarà realizzato da Invitalia per conto del ministero dell’Interno, è una struttura necessaria per rafforzare la sicurezza in Campania e rendere più efficace la gestione dell’immigrazione irregolare. Parliamo di soggetti destinatari di provvedimenti di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Migranti: bando da 41 milioni per Cpr di 120 posti a Castel VolturnoUn Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta E’ quanto prevede un bando da 41 milioni di... Migranti, bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel VolturnoTempo di lettura: < 1 minuto Un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno: pubblicato il bando da oltre 41 milioni di euro; A Castel Volturno bando da 43,3 milioni per realizzare il Centro per il rimpatrio; Migranti, Cpr sul litorale: via a gara da 43 milioni, scatta la mobilitazione. Un centro di permanenza per rimpatrio (Cpr) a CASTEL VOLTURNO. Il governo ha varato il bando da 43 MILIONI DI EURO. E Stefano Graziano va all’attaccoDopo un paio di anni di dialettica tra il ministero dell'interno e il comune è arrivato il via libera. Sarà impiantato nel parco umido la piana ... casertace.net Cpr a Castel Volturno, l’arcivescovo Lagnese: Offesa per il territorio, scelta da rivedere. Protestano anche le parrocchieCastel Volturno (Caserta) - Una presa di posizione netta, che chiama in causa Governo e istituzioni locali e riaccende il dibattito sul futuro del litorale ... pupia.tv VIDEO NM - Napoli, siparietto con Oriali all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Conte all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com