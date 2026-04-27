Dopo il duplice omicidio avvenuto in via Campo Rampino, attivisti Sikh e Singh Jagroop hanno ricevuto nuove minacce di morte. Le forze dell’ordine stanno indagando su pressioni digitali e comunicazioni minacciose indirizzate alle persone coinvolte. Le minacce si sono intensificate nei giorni successivi all’evento, creando un clima di inquietudine tra i membri della comunità Sikh della zona.

? Cosa sapere Singh Jagroop e attivisti Sikh ricevono minacce di morte a Covo dopo il 17 aprile.. I carabinieri indagano sulle pressioni digitali legate al duplice omicidio in via Campo Rampino.. Singh Jagroop e altri attivisti del Khalistan Referendum hanno subito nuove minacce di morte a Covo, dopo che la pubblicazione di contenuti online legati al duplice omicidio avvenuto il 17 aprile presso il tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji in via Campo Rampino ha scatenato una serie di intimidazioni. Il clima si è ulteriormente irrigidito nelle ultime ore, trasformando le tensioni nate dopo la tragedia del 17 aprile in un fronte di pressioni dirette contro chi sostiene l’indipendenza del Punjab.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Covo, terrore per gli attivisti Sikh: nuove minacce dopo il delitto

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