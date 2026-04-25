Covo nuove minacce di morte a esponente Sikh dopo un post | Intimidazioni anche nelle ultime ore

A Covo continuano a essere segnalate minacce di morte nei confronti di un esponente Sikh, poche ore dopo un post pubblicato online. Le intimidazioni si aggiungono alle denunce di attivisti del movimento Khalistan referendum, già coinvolti in un doppio omicidio avvenuto il 17 aprile in un tempio locale. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le autorità indagano sulle nuove minacce ricevute.

Covo. Proseguono le segnalazioni di minacce di morte ai danni agli attivisti del Khalistan referendum dopo il duplice omicidio avvenuto il 17 aprile al tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino. Nei giorni successivi al delitto due attivisti del Khalistan Referendum avevano denunciato di aver ricevuto telefonate e messaggi intimidatori dopo la pubblicazione sui social di un post di cordoglio e commento sull’accaduto. Sulla vicenda erano state presentate denunce ai carabinieri. Minacce che, come confermato da Singh Jagroop, uno degli attivisti coinvolti, proseguono dopo la pubblicazione di altri contenuti online. “I post – spiega – sono stati pubblicati per smascherare la violenza transnational indiana in Italia e negli stati occidentali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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