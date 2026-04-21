Covo terrore per i Sikh | minacce di morte dopo un post di cordoglio

A Covo, due rappresentanti della comunità Sikh hanno ricevuto minacce di morte e intimidazioni dopo aver pubblicato un messaggio di cordoglio sui social media riguardo a un duplice omicidio avvenuto il 17 aprile nel tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji. Le minacce sono state comunicate attraverso messaggi e commenti online, creando tensione tra i membri della comunità. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che stanno indagando sull’accaduto.

Due esponenti della comunità Sikh di Covo sono stati vittime di gravi intimidazioni e minacce di morte a seguito della pubblicazione di un messaggio di cordoglio sui social media relativo al duplice omicidio avvenuto presso il tempio Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji lo scorso 17 aprile. I fratelli Jagroop e Gurpal Singh, bersaglio di telefonate e messaggi violenti, hanno sporto denuncia ai carabinieri dopo che gli aggressori hanno intimato loro di cancellare i contenuti pubblicati, minacciando ritorsioni fisiche contro la loro famiglia. Le dinamiche delle intimidazioni e il coinvolgimento dei fratelli Singh. L’escalation di violenza verbale si è attivata nel pomeriggio del giorno in cui i due fratelli avevano deciso di esprimere la propria vicinanza alla vittima dell’assassinio, l’ex presidente del tempio di Covo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Covo, terrore per i Sikh: minacce di morte dopo un post di cordoglio Notizie correlate Leggi anche: Covo, minacce di morte a due esponenti della comunità Sikh dopo un post sul duplice omicidio: scatta la denuncia Notte di sangue a Covo: attacco armato davanti al tempio SikhDue persone di circa quarant’anni hanno perso la vita nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, a seguito di una sparatoria avvenuta nel...