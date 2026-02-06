Nauticsud focus sul turismo accessibile | Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti

Cosy For You, cooperativa sociale della Campania, porta il suo progetto Mare e Monti a Nauticsud. La mostra si apre domani e resterà aperta fino al 15 febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli. La cooperativa si concentra sul turismo accessibile, cercando di rendere le mete più inclusive per tutti. La presenza all’evento serve a far conoscere le iniziative e a coinvolgere più persone in questa sfida.

Cosy For You, cooperativa sociale impegnata nella promozione del turismo accessibile in Campania, partecipa al Nauticsud in programma da domani sabato 7 a domenica 15 febbraio alla Mostra d'Oltremare di Napoli. In qualità di espositore, presenterà il progetto "Turismo accessibile Mare e Monti", finanziato dalla Fondazione Con il Sud e da Camino Verde. Il progetto mira ad ampliare e qualificare l'offerta del turismo accessibile in Campania, con l'obiettivo di migliorare il benessere e la qualità dell'esperienza di viaggio delle persone con disabilità, attraverso itinerari e servizi pensati per superare le barriere fisiche e culturali.

