Salernitana l’ora di Cosmi | L’uomo del destino per i playoff

La Salernitana ha scelto Serse Cosmi come nuovo allenatore, per via delle difficoltà recenti e del calo di prestazioni della squadra. La decisione nasce dalla necessità di invertire la rotta dopo la sconfitta interna contro il Monopoli, che ha accelerato il cambio in panchina. Cosmi, noto per il suo entusiasmo e la sua esperienza, si prepara a guidare il team verso i playoff. La sua prima sfida sarà affrontare la prossima partita con determinazione e carisma.

Il palcoscenico della Serie C ritrova uno dei suoi interpreti più iconici e passionali. Nella serata di oggi, la Salernitana ha ufficializzato l'ingaggio di Serse Cosmi, chiamato a risollevare le sorti del club del cavalluccio marino dopo l'esonero di Giuseppe Raffaele, sollevato dall'incarico in seguito al fragoroso scivolone interno contro il Monopoli. Il tecnico umbro, 68 anni, torna in panchina a quattro anni dall'ultima apparizione italiana, interrompendo la parentesi da opinionista televisivo per accettare una sfida complessa nel caldissimo Girone C. Il "nuovo" sodalizio granata punta dunque sull'esperienza di un veterano per gestire una congiuntura sportiva che vede la squadra al terzo posto, ma con un distacco siderale di 14 punti dalla capolista Benevento.