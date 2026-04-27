Cose che ho imparato sui libri

Da ilpost.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho scritto un breve racconto che descrive cosa accade prima e dopo l’acquisto di un libro, partendo dall’esperienza di chi decide di prenderlo in mano. La narrazione si concentra sui passaggi che precedono la decisione e le conseguenze successive, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. L’evento è aperto al pubblico e richiede la registrazione per partecipare, con ingresso gratuito.

Un racconto di cosa succede prima che decidiamo di comprarli, e anche dopo. Ingresso libero su registrazione.🔗 Leggi su Ilpost.it

5 cose che ho capito dopo i 60 anni e avrei voluto sapere prima

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