Cose che ho imparato sui libri

Ho scritto un breve racconto che descrive cosa accade prima e dopo l’acquisto di un libro, partendo dall’esperienza di chi decide di prenderlo in mano. La narrazione si concentra sui passaggi che precedono la decisione e le conseguenze successive, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. L’evento è aperto al pubblico e richiede la registrazione per partecipare, con ingresso gratuito.