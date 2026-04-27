Cose che ho imparato sui libri
Ho scritto un breve racconto che descrive cosa accade prima e dopo l’acquisto di un libro, partendo dall’esperienza di chi decide di prenderlo in mano. La narrazione si concentra sui passaggi che precedono la decisione e le conseguenze successive, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. L’evento è aperto al pubblico e richiede la registrazione per partecipare, con ingresso gratuito.
Un racconto di cosa succede prima che decidiamo di comprarli, e anche dopo. Ingresso libero su registrazione.🔗 Leggi su Ilpost.it
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