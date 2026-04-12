Riccardo Scamarcio a Domenica In | Ho imparato tante cose dalle mie relazioni

L’attore è stato ospite di un programma televisivo, dove ha parlato delle lezioni apprese dalle sue relazioni personali. Durante l’intervista, ha condiviso alcuni aspetti della sua vita sentimentale, senza entrare in dettagli specifici. È noto per la sua riservatezza e per il modo sobrio con cui affronta la comunicazione pubblica. La sua presenza in televisione ha suscitato interesse tra il pubblico, che ha seguito con attenzione le sue affermazioni.

Riccardo Scamarcio è probabilmente uno degli attori più discreti e meno avvezzi al chiacchiericcio che l’Italia conosca. Ospite a Domenica In per parlare del suo ultimo lavoro, il film Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari, ha ripercorso la sua carriera, a partire da una giovinezza in cui è sbocciato il sogno di fare cinema. Sogno che ha realizzato con tenacia e impegno, ma che sarebbe una “felicità a metà” se non condivisa con qualcuno di importante al proprio fianco. Com’è nel suo stile, non ha mai menzionato direttamente Benedetta Porcaroli, sua attuale compagna, né le altre donne della sua vita, ma ha reso bene il senso di un discorso profondo che ha molto colpito Mara Venier.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Riccardo Scamarcio a Domenica In: “Ho imparato tante cose dalle mie relazioni” Domenica In, gli ospiti del 5 aprile da Riccardo Scamarcio a Malika AyaneIl pomeriggio di Rai 1 si conferma il luogo del cuore per milioni di italiani, con l'appuntamento più atteso di Domenica In, forte degli ottimi... Leggi anche: Domenica In, anticipazioni del 12 aprile: Mara Venier ospita Riccardo Scamarcio