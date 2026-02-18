Con Carlo Conti mi sento un po’ come il figliol prodigo che dice ‘papà torno a casa io ho imparato a fare queste cose vediamo che succede’ | Michele Bravi a Sanremo 2026
Michele Bravi torna a Sanremo 2026 dopo aver scritto il suo brano “Prima o poi” con Rondine e Gianmarco Grande, e prodotto insieme a Carlo Di Francesco. L’artista ha detto di sentirsi come il figliol prodigo che torna a casa, mettendo in discussione le sue esperienze passate. La canzone riflette un percorso di crescita personale e di rinascita, mentre Bravi si prepara a salire sul palco per la sua terza partecipazione. Il pubblico aspetta di ascoltare questa nuova interpretazione sul palco dell’Ariston.
Si intitola "Prima o poi" il brano che Michele Bravi porta per la sua terza volta al Festival di Sanremo, scritto insieme a Rondine e Gianmarco Grande, e prodotto dallo stesso Michele Bravi con Carlo Di Francesco. Nella serata dei duetti Bravi condividerà il palco con l'amica Fiorella Mannoia sulle note di "Domani è un altro giorno" di Ornella Vanoni. " La prima volta che ho fatto il Festival (nel 2017 con il brano "Il diario degli errori", ndr) ero un bambino – ha ricordato Bravi a FqMagazine – e c'era Carlo Conti che mi aveva scelto e a me quel Festival mi ha cambiato completamente le cose, perché da lì ho iniziato a poter dire 'la musica è anche un po' il mio lavoro'.
