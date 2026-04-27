Un episodio di violenza domestica si è verificato in una abitazione, quando un bambino di 12 anni ha trovato il modo di intervenire per fermare un atto di violenza tra i genitori. La polizia è intervenuta sul posto dopo la chiamata di emergenza, e sono stati avviati i rilievi del caso. La donna ha riportato lesioni e ha richiesto cure mediche.

Un episodio di violenza domestica ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma a evitare conseguenze peggiori è stato il gesto coraggioso di un bambino di soli 12 anni. La vicenda riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza tra le mura di casa. Quando la situazione è degenerata nuovamente, il minore ha trovato rifugio sotto il letto e, con prontezza, ha chiamato il numero di emergenza dei carabinieri, chiedendo aiuto mentre raccontava ciò che stava accadendo. Il caso si è verificato a Copertino, dove i militari sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione del bambino, evitando che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa sta facendo papà alla mamma”. Orrore in casa, bimbo trova il coraggio di reagire così: agghiacciante

Notizie correlate

“Mamma, sai cosa mi fanno?”. L’orrore in casa dell’amico scoperto così, parole agghiacciantiAveva soltanto 13 anni quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il compagno della madre di un suo amico avrebbe iniziato ad abusare di...

Torna a casa e trova il compagno morto a 32 anni: era papà di un bimboMONTEFIORE DELL'ASO - Tragica scoperta nel pomeriggio a Montefiore dell’Aso, dove un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita all’interno della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il Papa: come pastore non posso essere a favore della guerra, troppi innocenti morti; Un attacco al Papa è un attacco alla Chiesa; Papa: chi saccheggia le risorse della terra e fa guerre ruba a tutti un futuro di pace; Papa Leone XIV in Camerun: una bimba gli corre incontro per abbracciarlo.

Cosa sta facendo papà alla mamma. Orrore in casa, bimbo trova il coraggio di reagire così: agghiaccianteUn episodio di violenza domestica ha rischiato di trasformarsi in tragedia, ma a evitare conseguenze peggiori è stato il gesto coraggioso di un bambino di ... thesocialpost.it

Cosa state facendo? Non è permesso: merenda di compleanno al parco per la figlia di 8 anni finisce con una multa da 80 euroUn compleanno che doveva essere una semplice festa all’aperto si è trasformato in un episodio surreale, degno di una cronaca da città iper-regolamentata. A Milano, nel cuore del parco Sempione, un ... ilfattoquotidiano.it

Cosa offre Fitness with Spotify x.com

La lista di cosa NON eccita le donne degli uomini secondo Camilla pt.4 Continua a seguire @radio105 per non perderti i prossimi contenuti! #radio105 #105takeaway @danielebattaglia @camillaghini @thereallafuria - facebook.com facebook