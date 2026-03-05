Torna a casa e trova il compagno morto a 32 anni | era papà di un bimbo

A Montefiore dell'Aso, un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento nel pomeriggio. La scoperta è stata fatta dopo che il compagno è tornato a casa e ha trovato il corpo. L'uomo era padre di un bambino. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso.

MONTEFIORE DELL'ASO - Tragica scoperta nel pomeriggio a Montefiore dell’Aso, dove un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. La vittima è Daniele Barlocci, operaio e padre di un bambino. A fare, purtroppo, la drammatica scoperta è stata la compagna. Secondo quanto si apprende, la donna è rientrata in casa e ha trovato il trentaduenne riverso a terra. Immediato l’allarme ai soccorsi. La compagna rientra a casa e trova Daniele a terra Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori sanitari del 118, ma purtroppo per Daniele Barlocci non c’era ormai più nulla da fare. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati purtroppo vani e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

