Mamma sai cosa mi fanno? L’orrore in casa dell’amico scoperto così parole agghiaccianti

Un ragazzino di 13 anni ha raccontato di essere stato vittima di abusi dal compagno della madre di un suo amico. La scoperta è avvenuta in modo improvviso, quando il bambino ha detto: “Mamma, sai cosa mi fanno?”. Gli investigatori stanno cercando di chiarire l’accaduto, mentre la famiglia è sotto shock. La polizia ha già avviato le indagini e sta ascoltando i testimoni.

Aveva soltanto 13 anni quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il compagno della madre di un suo amico avrebbe iniziato ad abusare di lui. Una vicenda di abusi su minore che si sarebbe protratta dal 2023 fino al 2025, quando l'adolescente ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori. La confessione alla madre e al padre ha fatto scattare immediatamente la denuncia. I genitori si sono rivolti al Commissariato di Pescia, dando avvio a un'indagine che in pochi giorni ha portato all'arresto di un uomo di 56 anni. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe utilizzato un metodo purtroppo frequente nei casi di adescamento di minori: regali, attenzioni e favori per conquistare la fiducia del ragazzo, amico del figlio della compagna.

