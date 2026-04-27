Cosa sappiamo sull’inchiesta che scuote il sistema arbitrale italiano

L’inchiesta in corso riguarda un’indagine aperta dalla Procura di Milano che coinvolge il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. La procura ha iscritto nel registro degli indagati la figura chiamata a coordinare gli arbitri nel massimo campionato italiano. L’indagine si concentra su presunte irregolarità legate alle designazioni arbitrali e alle partite di calcio delle ultime stagioni.

Milano, 28 aprile 2026 – Il calcio italiano torna sotto pressione. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Con lui risulta indagato anche Andrea Gervasoni, supervisore Var. Entrambi si sono autosospesi dai rispettivi incarichi in attesa dei prossimi passaggi dell’inchiesta. Il fascicolo, coordinato dal pm Maurizio Ascione, riguarda alcuni episodi della stagione 2024-2025 e tocca uno dei punti più sensibili del sistema calcistico: il rapporto tra designazioni arbitrali, funzionamento del Var e autonomia delle decisioni tecniche. Al centro ci sono presunte interferenze nella sala Var di Lissone e alcune scelte arbitrali che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbero state orientate a favorire l’Inter.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede x.com