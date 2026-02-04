Amici romani paradisi fiscali e crypto | cosa sappiamo dell' inchiesta che scuote la Triestina

La Guardia di Finanza di Trieste ha eseguito un blitz sui conti di un’associazione chiamata “Amici romani”. Le indagini puntano a capire se ci siano stati riciclaggi di soldi, anche attraverso paradisi fiscali e criptovalute. La Procura ha avviato le verifiche, che coinvolgono l’analisi di numerose operazioni finanziarie sospette. Per ora nessuna accusa ufficiale, ma l’inchiesta sta scuotendo la città e alimenta molte domande sui flussi di denaro nascosti dietro certi conti.

