Giorgio De Michele ospite di Bookzentrum presenta il romanzo sulla vita di Santa Rosalia

Giorgio De Michele presenta il suo romanzo su Santa Rosalia durante l’appuntamento di Bookzentrum, nato per recuperare l’attenzione sulla scuola nel quartiere Zen di Palermo. L’autore ha scelto di raccontare la vita della santa come simbolo di speranza e rinascita, attirando un pubblico di giovani e adulti. L’iniziativa, che coinvolge diverse scuole locali, mira a stimolare il dialogo tra studenti e autori. La serata si conclude con un dibattito sulle tradizioni religiose.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Allo Zen quinto appuntamento con Bookzentrum, il progetto che desidera valorizzare e rilanciare la scuola nel difficile contesto del quartiere di Palermo attraverso la realizzazione di una serie di eventi culturali.L'iniziativa promossa dalla direzione scolastica dell'istituto Falcone, in collaborazione con Spazio Cultura, si fonda sulla profonda convinzione che la promozione e la diffusione della cultura possano costituire uno stimolo al riscatto del quartiere. Un nuovo progetto che prevede la realizzazione di eventi culturali legati al mondo dell’editoria, e dell’arte in genere, con l’obiettivo di portare all'interno della scuola contaminazioni positive per stimolare la crescita e l’emancipazione del quartiere, da sempre schiacciato da un forte degrado sociale e da un isolamento culturale che colpiscono trasversalmente buona parte dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Spazio Cultura incontro con Giorgio De Michele Rosalia: si presenta il romanzo su Santa RosaliaGiorgio De Michele Rosalia porta a Palermo il suo primo romanzo dedicato a Santa Rosalia, per festeggiare la festa della santa patrona.

Santa Rosalia rivisitata: un romanzo svela la nobile normanna tra corte, fede e la Palermo del XII secolo.Giorgio De Michele ha scritto un romanzo che racconta la storia di Santa Rosalia, portando alla luce i legami tra la santa, la corte normanna e la fede nel XII secolo.