Il Governo ha annunciato l’intenzione di rendere stabile il bonus di 650 euro destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, che era stato prorogato solo temporaneamente con il decreto milleproroghe di gennaio. La misura, volta a favorire l’occupazione giovanile, sarà inserita nel decreto Primo Maggio, che prevede diverse novità in ambito di politiche del lavoro.

Il Governo vuole rendere strutturale il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani sotto i 35 anni, che era stato rinnovato per soli quattro mesi con il decreto milleproroghe di gennaio. All’interno del decreto dovrebbero esserci anche norme per l’occupazione femminile, che rimane uno dei problemi principali per il mercato del lavoro in Italia. Il bonus prevede sconti sui contributi per le aziende che assumono giovani sotto i 35 anni a tempo indeterminato, a patto che siano raggiunti alcuni prerequisiti. Questi sconti possono raggiungere anche la totalità dei contributi mensili del lavoratore assunto e, in alcune regioni, hanno un massimo mensile di 650 euro risparmiati.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus giovani fino a 650 euro nel decreto Primo Maggio, cosa prevede

Nel decreto primo maggio obiettivo bonus giovani strutturaleIl governo punta a rendere strutturale il bonus per le assunzioni dei giovani under35.

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