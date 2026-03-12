Missile sulla base italiana di Erbil | militari salvi nei bunker Pochi sanno perché i nostri soldati sono lì da anni

Un missile ha colpito la base militare italiana di Erbil, situata nella Regione Autonoma del Kurdistan iracheno. I militari italiani presenti sul posto si sono rifugiati nei bunker e stanno bene. La base è stata colpita senza che siano stati riportati incidenti tra le truppe. Pochi conoscono i motivi per cui i soldati italiani siano presenti in quella regione da diversi anni.

Un missile ha colpito la base militare italiana di Erbil, capoluogo della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha confermato l’attacco in diretta televisiva e ha rassicurato il Paese: tra il personale italiano non si registra alcuna vittima. I circa 120 militari presenti si trovano al sicuro all’interno dei bunker della struttura. La notizia è emersa in modo inatteso durante la trasmissione Realpolitik su Rete 4, quando il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha letto pubblicamente un messaggio SMS ricevuto direttamente da Crosetto: “ Un missile ha appena colpito la nostra base ad Erbil, non so ancora con che esito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

