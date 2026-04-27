Basta prodotti stranieri spacciati per nostri | la protesta degli agricoltori fa tappa al Brennero

Gli agricoltori hanno organizzato una protesta al Brennero per denunciare la presenza di prodotti stranieri venduti come italiani. Durante la manifestazione, alcuni rappresentanti hanno sottolineato che le conseguenze delle guerre influenzano direttamente il settore agricolo e la sicurezza alimentare dei consumatori. La richiesta principale riguarda un controllo più rigoroso e una maggiore tutela del prodotto locale. La protesta è stata accompagnata da interventi pubblici e slogan rivolti alle autorità competenti.

“Abbiamo bisogno della pace. A pagare il conto della guerra sono sempre i contadini e la salute dei cittadini consumatori”. È questo il messaggio con cui Coldiretti torna al Brennero lunedì 27 aprile, a partire dalle 7.30 (fino alle 17), per una grande manifestazione nazionale con 10mila soci.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Milano, Trattori sotto al Pirellone per la protesta degli agricoltori di Coldiretti Notizie correlate Gli agricoltori piacentini al Brennero contro i prodotti alimentari stranieri non trasparenti«Dalle cosce di prosciutto alle cagliate per fare la mozzarella, ogni giorno passano dal Brennero migliaia di tonnellate di prodotti alimentari... Leggi anche: Protesta agricoltori a Bari, Decaro fissa l'obiettivo: "I nostri prodotti devono diventare tutti Igp e Dop"