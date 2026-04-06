Cosa fare a Pasquetta a Milano | dalle grandi mostre in Duomo all' arte gratis in Fabbrica del Vapore Guida

Da milanotoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano durante il ponte pasquale sono in programma diverse iniziative culturali, tra mostre e installazioni. Nel Duomo si possono visitare importanti retrospettive, mentre alla Fabbrica del Vapore si tengono esposizioni di arte gratuita. Oltre alle tradizionali attività di picnic e uova di cioccolato, la città propone un’offerta ricca di eventi e mostre aperte al pubblico. Le iniziative si estendono in vari luoghi, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta.

Porte aperte a Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore, ma attenzione ai Musei Civici: lunedì 6 aprile serrande abbassate. Tutti gli appuntamenti Non solo picnic e uova di cioccolato. Il ponte pasquale a Milano offre un ricco palinsesto culturale tra grandi retrospettive e installazioni contemporanee. Tuttavia, il calendario delle aperture non è uniforme: se Palazzo Reale farà il "pieno" di visitatori, per i Musei Civici la situazione cambia radicalmente tra domenica, quando erano aperti tutti, e lunedì. I grandi poli espositivi di piazza Duomo e via Palestro restano il punto di riferimento per entrambi i giorni festivi. A Palazzo Reale saranno visitabili tutte le principali esposizioni in corso: Poco distante, il PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) accoglierà il pubblico sia anche a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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