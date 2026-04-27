Cosa faceva Rocchi Scandalo arbitri il retroscena svelato dall’ex fischietto italiano | da non credere

Un ex arbitro italiano ha rivelato dettagli sul suo ruolo e le sue attività, in un contesto legato a uno scandalo che coinvolge il mondo degli arbitri. Nel corso delle sue dichiarazioni, ha fornito informazioni su alcune operazioni e comportamenti legati alla sua carriera. L’indagine della Procura di Milano, aperta per presunta frode sportiva, non coinvolge attualmente l’Inter né i suoi dirigenti.

L’ Inter e i suoi dirigenti, almeno allo stato attuale, non risultano indagati nell’inchiesta per presunta frode sportiva aperta dalla Procura di Milano. A chiarirlo sono fonti qualificate, secondo cui nel fascicolo compaiono soltanto figure legate al mondo arbitrale. Anche le partite finite sotto osservazione sarebbero quattro o cinque e, dettaglio non secondario, non apparterrebbero al campionato in corso. Un punto che ridisegna subito il perimetro della vicenda. L’indagine, coordinata dal pm Maurizio Ascione e affidata al Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, ruota attorno a una serie di ipotesi di concorso in frode sportiva.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Scandalo in Serie A, spunta il codice segreto che pilotava le partite: “Quando Rocchi faceva così…”L’inchiesta che sta travolgendo il mondo del calcio italiano nel 2026 segna uno dei momenti più bui per la classe arbitrale dai tempi di Calciopoli. Leggi anche: Inchiesta arbitri: dall’autosospensione di Rocchi alla posizione dell’Inter e i possibili sviluppi, cosa sappiamo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Scandalo arbitri, il designatore Rocchi si autosospende. Il ministro Abodi: Non potranno non esserci conseguenze; Scandalo arbitri in serie A, il designatore Rocchi indagato in concorso per frode sportiva. Caso Rocchi, Inter estranea ad inchiesta: indagati solo da mondo arbitrale. LIVECon Diletta Giuffrida le ultime dal Palazzo di Giustizia di Milano. Prosegue l'indagine dei Pm, mentre si attende l'audizione di Gianluca Rocchi prevista giovedì. L'Associazione Italiana Arbitri esp ... sport.sky.it Caso Rocchi, la reazione dell’Inter e cosa rischiano i nerazzurriCaso Rocchi - Attenzione agli sviluppi del caso Rocchi: come ha reagito l'Inter e quali conseguenze rischia di subire ... fantamaster.it Dino Tommasi designatore ad interim al posto di Rocchi: chi è e cosa faceva finora x.com Giuseppe Conte, qual è il suo primo ricordo «L’ospedale: a quattro anni mi ruppi il femore. Ma ho anche un ricordo bello: un compleanno, tre candeline, mia sorella Maria Pia, mia mamma e mio papà che si abbracciano felici». Cosa faceva suo padre «Segr - facebook.com facebook