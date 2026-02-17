Israele | Proteste ultraortodosse per l’arruolamento scontri e 23 arresti a Bnei Brak Tensioni sul servizio militare

A Bnei Brak, le proteste degli ultraortodossi contro l’obbligo di arruolamento hanno portato a scontri e 23 arresti. La rabbia dei fedeli si è scatenata quando le forze dell’ordine hanno tentato di far rispettare la legge sul servizio militare. Durante la manifestazione, alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e tentato di bloccare le vie principali della città. La polizia ha risposto con cariche e ha catturato diversi partecipanti alla protesta.

Bnei Brak, Scontri e Arresti: La Protesta Ultraortodossa Mette a Dura Prova Israele. Bnei Brak, Israele, è stata teatro di scontri questo sabato, 16 febbraio 2026, tra fedeli ultraortodossi e forze dell'ordine. Almeno 23 persone sono state arrestate in seguito a proteste contro la possibile introduzione dell'arruolamento obbligatorio per gli uomini della comunità ultraortodossa nell'esercito israeliano. Durante gli scontri, alcuni manifestanti hanno tentato di aggredire due soldatesse, prontamente protette dalla polizia. Un Dibattito Radicato nella Storia di Israele. La questione dell'arruolamento degli ultraortodossi è un tema delicato e profondamente radicato nella storia di Israele. Israele, ultraortodossi in rivolta a Bnei Brak contro gli ordini di leva: folla inferocita insegue i soldati. Scontri e 23 arresti A Bnei Brak, città a maggioranza ultraortodossa vicino a Tel Aviv, gli abitanti si sono riversati in strada per contestare la chiamata alle armi.