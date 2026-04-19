In Libano, il cessate il fuoco imposto da Israele si presenta come un’azione unilaterale, anche se il paese si riserva il diritto di effettuare attacchi futuri se ritenuto opportuno. Nel frattempo, il movimento di popolazioni verso sud continua, con persone che lasciano le aree interessate dal conflitto. La situazione rimane tesa, con il controllo delle forze israeliane che si mantiene nonostante il cessate il fuoco dichiarato.

Libano Molti villaggi sono stati fatti saltare in aria. E l’esercito ha istituito la linea gialla, come a Gaza Libano Molti villaggi sono stati fatti saltare in aria. E l’esercito ha istituito la linea gialla, come a Gaza Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Si rivela sempre di più un cessate il fuoco unilaterale, quello in Libano. Israele, che si è riservato il diritto di colpire qualora lo ritenesse necessario, ha nei fatti imposto al Paese dei Cedri la formula già utilizzata per la tregua siglata il 27 novembre 2024 con Hezbollah, dopo la quale le violazioni – contate e ufficializzate dai report di Unifil – sono state almeno 15mila fino al 2 marzo scorso, data d’inizio di questa nuova fase.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele si riserva di colpire comunque. Ma il contro-esodo verso sud continua

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