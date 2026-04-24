Alla corte degli Estensi rievocazione storico-medievale a Este

Madame et Messeri, siamo lieti di invitarvi alla XXIV edizione di “Alla Corte degli Estensi" Anche quest'anno, il Castello Carrarese di Este si anima di storia, duelli e antichi splendori con l’edizione 2026 di "Alla Corte degli Estensi", l'imperdibile appuntamento con la storia a cura.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Temi più discussi: La città torna al tempo degli Estensi nelle scuole: 4500 libri per raccontare Ferrara ai più piccoli; Palio, fine settimana di eventi in centro: due omaggi al Duca e il 'Torneo del Fante'; Weekend del 25 aprile, cosa fare in Veneto: i live di Elisa e Tommaso Paradiso e tante sagre all'aperto dai colli al Lago; La città torna al tempo degli Estensi nelle scuole: donati 4.500 libri ai giovani studenti.

La musica alla corte degli Estensi . Il canto libero di Angelo BranduardiFerrara celebra i trent’anni dal riconoscimento Unesco con un appuntamento di grande rilievo culturale. Domani, alle 20.30, il Maestro Angelo Branduardi, sarà protagonista al Teatro Comunale con ... ilrestodelcarlino.it

Angelo Branduardi alla Corte degli Estensi: Tra passato e futuroAngelo Branduardi sarà protagonista di uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno a Ferrara con lo spettacolo ’La musica alla Corte degli Estensi’ che si terrà l’11 dicembre alle 20.30 al ... ilrestodelcarlino.it

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