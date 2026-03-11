La Regione ha firmato un accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil per tutelare la sanità pubblica. Contestualmente, è stato istituito il board dei direttori delle Ausl, con l’obiettivo di coordinare le attività delle aziende sanitarie. L’intesa coinvolge diverse figure istituzionali e sindacali e mira a rafforzare la gestione dei servizi sanitari pubblici. La firma dell’accordo è avvenuta in un incontro ufficiale tra le parti.

Un patto tra Regione e Cgil, Cisl e Uil per difendere la sanità pubblica. E non solo a parole. Il corposo documento denominato ’ Agenda Sanità ’, sottoscritto ieri in viale Aldo Moro, impegna le parti a un confronto serrato e dettagliato su tutte le questioni vitali che riguardano la salute dei cittadini emiliano-romagnoli. Questioni che vanno dalla battaglia al sotto-finanziamento del servizio sanitario pubblico, alle sfide di una popolazione che vede attualmente oltre 200mila persone non autosufficienti e che, fra una quindicina di anni, saranno intorno alle 400mila, al reperimento del personale sanitario carente (a iniziare dagli infermieri) e relativa valorizzazione professionale e formativa, al taglio delle liste di attesa che presentano tempi ancora troppo lunghi soprattutto in dermatologia, oculistica, endoscopia digestiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Patto sulla Sanità tra Regione e sindacati. Nasce il board dei direttori delle Ausl

