Sanità firmata la convenzione tra Guardia di Finanza e Aziende sanitarie | i dettagli

Il comandante regionale della Guardia di Finanza Emilia-Romagna, Marco Bianchi, ha firmato oggi una convenzione con le aziende sanitarie di Ferrara per garantire ai finanzieri e alle loro famiglie l'accesso gratuito a visite specialistiche e diagnostiche, nel tentativo di migliorare il supporto sanitario per i militari in servizio e in congedo.

Le prime aree specialistiche coinvolte, attive entro due mesi dalla sottoscrizione, sono: Cardiologia, Ginecologia, Dermatologia, Urologia. L'intesa nasce dalla volontà del comando regionale della guardia di finanza di migliorare i percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie per il personale del corpo, valorizzando al contempo la capillare presenza territoriale della guardia di finanza e la collaborazione istituzionale con il sistema sanitario pubblico regionale. Un intendimento al quale la direzione delle Aziende sanitarie si presta volentieri, e che potrà essere eventualmente ampliato anche ad altre Istituzioni.