Corsa dell’Arno che show De Bisognosi in trionfo

Oggi si è svolta la corsa dell’Arno, un evento che ha attirato molti spettatori e ha visto la vittoria di De De Bisognosi. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera vivace e coinvolgente, con una partecipazione numerosa e un pubblico entusiasta. La giornata è stata ricca di emozioni e ha lasciato un segno nella memoria di chi ha assistito alla competizione.

Una giornata fantastica che rimarrà nello storia dell’ippica e della città, con grande successo di pubblico e una cornice festosa e partecipata. In pista sette corse capaci di offrire spettacolo e contenuti tecnici, in un Visarno ‘Cesare Meli’ gremito in ogni suo spazio. La 199esima edizione della Corsa dell’Arno di galoppo ha restituito a Firenze un evento di ippica vissuta intensamente, tra sport, eleganza, solidarietà, cultura e intrattenimento. Per tutta la giornata migliaia di persone hanno animato l’ippodromo arricchito da tante iniziative collaterali per un appuntamento promosso da Grande Ippica Italiana, Ministero dell’Agricoltura e Masaf, Insieme alla Sanfelice che gestisce lo splendido impianto comunale alle Cascine, col Cupolone protagonista all’orizzonte.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corsa dell’Arno, che show. De Bisognosi in trionfo Notizie correlate Week end 25-26 aprile: Liberazione, Mostra dell’Artigianato, corsa dell’Arno, spettacoli, eventiFIRENZE – Molti gli eventi in questo ultimo week end di aprile a Firenze e in Toscana. All’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli torna la Corsa dell’ArnoSabato 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” (piazzale delle Cascine, 29) si corre la storia del galoppo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE ?199ª CORSA DELL'ARNO | De Bisognosi vince la 199ª Corsa dell'Arno! La giornata del Visarno in TEMPO REALE da Firenze; All’Ippodromo del Visarno-Cesare Meli torna la Corsa dell’Arno; Firenze, domani la Corsa dell’Arno: due secoli di sfide per un titolo che scrive la storia; La Corsa dell’Arno, due secoli di storia. Corsa dell’Arno, che show. De Bisognosi in trionfoSpettacolo al Visarno per la competizione di galoppo più antica d’Italia. Finale emozionante con la vittoria del cavallo guidato da Andrea Mezzatesta. lanazione.it Firenze, domani la Corsa dell’Arno: due secoli di sfide per un titolo che scrive la storiaTutto pronto all'ippodromo del Visarno Cesare Meli per la 199ª edizione della competizione al galoppo più antica d’Italia. Cancelli aperti dalle 13:30 ... tuttosport.com Sawe di corsa nella storia. Una maratona mai vista, crolla il muro delle due ore x.com Le parole di Spalletti sulla corsa alla qualificazione in Champions League - facebook.com facebook