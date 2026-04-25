Nel fine settimana del 25 e 26 aprile si svolgeranno numerosi eventi in città. Tra questi, ci saranno la tradizionale Corsa dell'Arno e l'iniziativa Corri La Vita al Visarno, dedicata anche alla scelta del cappello più bello. La Mostra dell’Artigianato offrirà esposizioni di prodotti fatti a mano, mentre vari spettacoli e eventi animeranno le strade e le piazze della città. La giornata di domenica sarà dedicata anche alle celebrazioni della Liberazione.

FIRENZE – Molti gli eventi in questo ultimo week end di aprile a Firenze e in Toscana. Innanzitutto, la celebrazione dell’anniversario della Liberazione il 25 aprile: cerimonie alle 8 a Trespiano e alle 10 in Pazza dell’Unità Italiana e alle 11 sull’arengario di Palazzo Vecchio, dove alle 17.30 suonerà la Filarmonica Gioacchino Rossini; ci sarà il pranzo antifascista in piazza Poggi, esaurito; in Santo Spirito manifestazioni dalle 15 e concerto alle 20.30. Sabato 25 dalle 13.30, in occasione della 199a Corsa dell’Arno, la più antica gara di galoppo d’Italia, all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli” (Piazzale delle Cascine) si rinnova l’appuntamento con il concorso Il cappello più bello per CORRI LA VITA.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Week end 25-26 aprile: Liberazione, Mostra dell’Artigianato, corsa dell’Arno, spettacoli, eventi

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