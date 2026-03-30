Agricoltura 4.0 in Italia | Cresciuta del 9% nel 2025

Nel contesto globale caratterizzato da instabilità geopolitica, crisi climatica e tensioni economiche, il settore agroalimentare italiano ha registrato nel 2025 un incremento del 9% rispetto all’anno precedente, con un continuo investimento in tecnologie digitali e innovazione. La crescita si inserisce in un panorama di rinnovamento che coinvolge l’applicazione di strumenti di Agricoltura 4.0, in risposta alle sfide di un mercato in evoluzione.

IN UN PANORAMA globale segnato, ora più che mai, da instabilità geopolitica, crisi climatica e tensioni economiche, il settore agroalimentare italiano continua a crescere e, soprattutto, a investire in innovazione digitale. Dopo la flessione registrata nel 2024 (-8%), torna infatti a crescere il mercato italiano della cosiddetta ‘ agricoltura 4.0 ’: secondo la ricerca condotta dall’osservatorio Smart Agrifood del Politecnico di Milano e dell’università di Brescia, nel 2025 il valore complessivo di questo mercato ha raggiunto la soglia dei 2,5 miliardi di euro (+9% rispetto all’anno precedente), riallineandosi ai livelli record del 2023. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agricoltura 4.0 in Italia: "Cresciuta del 9% nel 2025" Articoli correlati Mutui, nel 2025 richiesta media cresciuta del 3%(Adnkronos) – Il 2025 è stato un anno positivo per il mercato dei mutui, dato certificato dall’aumento dei principali indicatori, come emerso... Italia: +23% assunzioni da estero nel 2025, agricoltura e ediliziaLavoro: L'Italia Affida Sempre Più la Crescita Economica a Manodopera Estera Quasi un nuovo assunto su quattro in Italia proviene dall’estero, un... Russie : au cœur d'un pays en guerre Altri aggiornamenti su Agricoltura 4 0 in Italia Cresciuta del... Temi più discussi: Agricoltura 4.0 in Italia: Cresciuta del 9% nel 2025; Agricoltura 4.0 e sostenibilità: incontro tra amministrazione e tecnici del settore; Export agroalimentare bergamasco, secondo semestre 2025 da record: 845 milioni di euro; La Settimana Economica | n. 12/2026. Agricoltura 4.0: limiti e opportunità di una crescita necessariaL’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano fa il punto sull’adozione di strumenti digitali nella filiera agroalimentare italiana presentando gli ultimi risultati della sua ricerca ... tendenzeonline.info Agricoltura 4.0, il mercato italiano torna a crescere: 2,5 miliardi nel 2025Il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0 torna a crescere e nel 2025 raggiunge un valore complessivo di 2,5 miliardi di euro, segnando un +9% rispetto all’anno precedente. Dopo la flessione registrata ... agrinotizie.com L’indagine sui consumi e sullo stile di vita delle famiglie Dopo alcuni anni di sospensione, torna l'indagine dell’Ufficio Statistica: la San Marino del 2024 vede famiglie più piccole (aumentano i nuclei monocomponente) e una spesa media cresciuta del 16,7%. - facebook.com facebook La produzione italiana di vetro è cresciuta del 4% nel 2025. Assovetro, aumenta l'export (+8%) e cala l'import (-3,6%) #ANSA x.com