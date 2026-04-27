Nel mondo del calcio, un centrocampista si è subito distinto con un avvio rapido, una prestazione dominante e numeri che lo collocano tra i migliori in campo. La sua presenza ha avuto un impatto significativo sulla partita, contribuendo in modo determinante alle dinamiche della squadra. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di analisti e tifosi, che lo hanno definito il motore della formazione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un inizio fulmineo, una prestazione dominante e numeri da leader assoluto. Scott McTominay si conferma il punto di riferimento del Napoli, ancora una volta decisivo nella sfida contro la Cremonese. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, lo scozzese ha colpito dopo appena 2 minuti e 23 secondi, firmando uno dei gol più rapidi della stagione e confermandosi tra i migliori interpreti della Serie A nelle partenze lampo. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come nessuno, se non Lautaro Martinez, sia riuscito a replicare con la stessa continuità questo tipo di impatto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “McTominay, impatto devastante. È lui il motore del Napoli”

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