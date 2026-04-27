Il rapporto tra l’allenatore e il calciatore si sta deteriorando, con comunicazioni che avvengono principalmente attraverso messaggi e segnali di distanza. Secondo fonti sportive, ci sono stati silenzi prolungati e alcune frecciate pubbliche tra le due parti. La situazione sembra ormai arrivata a un punto di rottura, con l’addio del calciatore alla squadra che appare sempre più probabile.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il rapporto tra Antonio Conte e Romelu Lukaku si incrina sempre di più, tra silenzi, frecciate e distanza. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, i due protagonisti non si sono parlati nemmeno durante l’incontro andato in scena a Castel Volturno, lasciando emergere tutta la tensione di una situazione ormai delicata. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport sottolinea come il tecnico si sia detto amareggiato per l’atteggiamento dell’attaccante: «Il mio ufficio era lì e nessuno ha bussato alla porta».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Conte-Lukaku, gelo totale. Messaggi a distanza e addio vicino”

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