In un giorno che passerà alla storia, un atleta ha stabilito un record mondiale correndo la maratona in meno di due ore, mentre un altro ha concluso la gara al secondo posto. In appena 11 secondi si sono verificati due eventi notevoli, segnando un momento speciale nel mondo dello sport. La competizione ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori, rendendo quella giornata memorabile per il risultato ottenuto e il contesto in cui si sono svolti i fatti.

È parte di quel che è successo in un giorno storico, in cui in 11 secondi è successa due volte una cosa mai successa prima Nella maratona di Londra di sabato 26 aprile il keniano Sabastian Sawe ha fatto il nuovo record mondiale correndo i 42 chilometri e 195 metri in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. Sawe ha corso con un passo medio di 2 minuti e 50 secondi al chilometro (per molti impossibile anche su un solo giro di pista), a una velocità media (il calcolo qui è facile) di poco superiore ai 21 chilometri orari. Nessuno prima d’ora aveva corso, in gara, in condizioni ritenute omologabili per un risultato ufficiale, una maratona mettendoci meno di due ore.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Correre la maratona in meno di due ore e arrivare secondo

Running The NYC HALF Marathon! My FIRST RACE EVER!!!!!!!!

Notizie correlate

Il primo atleta a correre una maratona ufficiale sotto le due oreDomenica mattina il 31enne keniano Sebastian Sawe è stato ufficialmente il primo atleta al mondo ad aver corso una maratona in meno di due ore,...

Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due orePer la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il primo atleta a correre una maratona ufficiale sotto le due ore; Gli irreali passaggi di Sawe per la maratona sotto le 2 ore; Sawe è storia, il primo a correre la maratona sotto le 2 ore; Sawe, impresa storica: primo a correre la maratona in meno di 2h.

Correre la maratona in meno di due ore e arrivare secondoNella maratona di Londra di sabato 26 aprile il keniano Sabastian Sawe ha fatto il nuovo record mondiale correndo i 42 chilometri e 195 metri in un’ora, 59 minuti e 30 secondi. Sawe ha corso con un ... ilpost.it

La dieta di Sawe per correre la maratona da record a Londra: ha consumato 115g di carboidrati ogni oraSabastian Sawe ha vinto la maratona di Londra chiudendola in meno di due ore, record straordinario. L’atleta del Kenya ha poi svelato il suo regime alimentare assai differente rispetto a quello ... fanpage.it

Il #Napoli torna a correre dopo il riposo di Conte: come sta Di Lorenzo e quando rientra x.com

Quella di ieri è stata una giornata destinata a entrare nella storia dello sport. Alla #Maratona di Londra 2026, #SebastianSawe diventa il primo uomo a correre i 42,195 km sotto le due ore in una gara ufficiale, chiudendo in 1h59’30” e abbattendo un limite cons - facebook.com facebook