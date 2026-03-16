Dalle spiagge di Bali ai boschi di Palmoli | la vera e complessa storia della famiglia nel bosco

Negli ultimi mesi molto si è detto (spesso a sproposito) sul caso di quella che tutti ormai conosciamo come la « famiglia nel bosco ». Ma la storia di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, e dei loro tre figli, non è (più) solo una vicenda di cronaca giudiziaria abruzzese, ma è diventato lo specchio di uno scontro ideologico nazionale. Da una parte, il desiderio radicale della famiglia di una vita neorurale, lontana dai ritmi della modernità; dall’altra, il pugno di ferro delle istituzioni italiane, chiamate a vigilare sui confini tra libertà educativa e tutela del minore. Il caso è stato persino strumentalizzato (insieme al delitto di... 🔗 Leggi su Open.online

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Palmoli, continua la battaglia della "famiglia nel bosco"Continua, con un nuovo esposto, la battaglia della "famiglia nel bosco" di Palmoli in Abruzzo.

Aggiornamenti e notizie su Dalle spiagge di Bali ai boschi di...

Temi più discussi: Bali, rifiuti e plastica invadono le spiagge di Kedonganan; 5 isole asiatiche per una fuga al caldo fuori stagione; Volontari raccolgono 115.000 kg di plastica su una spiaggia di Bali (ma è bastata una mareggiata per sprofondare in nuova emergenza); Pechino Express è partito da Bali: templi, risaie e oceano nella prima tappa.

Bali, rifiuti e plastica invadono le spiagge di KedongananVicino alla costa di Bali, la spiaggia di Kedonganan è un gioiello naturale famoso per le sabbie incontaminate. Questo video mostra come i rifiuti arrivati dal mare, in particolare di plastica, stanno ... tg24.sky.it

Bali sempre più sommersa dalla plastica: spiagge paradisiache trasformate in discaricaPurtroppo non sono fotomontaggi o video realizzati con l’intelligenza artificiale: le immagini che arrivano dalle coste dell’Indonesia mostrano una realtà brutale. La spiaggia di Kedonganan, un tempo ... greenme.it

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