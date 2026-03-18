Con la gita di Rita De Crescenzo a Palmoli la storia della famiglia del bosco è entrata nel ridicolo

Rita De Crescenzo ha visitato Palmoli, portando alla ribalta la storia della famiglia del bosco in modo che molti considerano ridicolo. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e ha alimentato discussioni tra i politici di governo, tra cui Meloni, Salvini, Tajani e La Russa. La vicenda ha fatto parlare di sé, coinvolgendo anche diversi commentatori online.

La vicenda che agita il sonno di Meloni, Salvini, Tajani e La Russa ieri ha raggiunto il massimo del minimo quando al coro di governo si è aggiunta la tiktoker Rita De Crescenzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Famiglia nel bosco, Rita De Crescenzo: “Andrò a Palmoli a portargli conforto”Lo ha annunciato in un video TikTok la stessa Rita De Crescenzo: "Rappresento la Campania, voglio fare qualcosa per loro". Rita De Crescenzo annuncia la visita alla ‘famiglia nel bosco’: “Utili con i nostri follower per i bambini”Rita De Crescenzo, già protagonista del caso Roccaraso, ha annunciato sui social — insieme all'influencer abruzzese Piergiovanni Gallerati — di voler... Una selezione di notizie su Con la gita di Rita De Crescenzo a... Argomenti discussi: Rita De Crescenzo annuncia la visita alla famiglia nel bosco: Andrò per sostenere bambini e genitori. Rita De Crescenzo dalla famiglia del bosco, la musica di Al Bano e Romina e il video social: «Anche io ho vissuto la stessa cosa»Cappotto panna con collo di pelliccia, tailleur bianco impeccabile, décolleté cipria a punta aperta (decisamente poco adatte alle strade non proprio asfaltate del bosco) e una ... leggo.it Rita De Crescenzo a Palmoli per la famiglia nel bosco tra polemiche, pellicce e video virali: «Non posso fare niente ma tengo il social»Cappotto panna con collo di pelliccia, tailleur bianco impeccabile, décolleté cipria a punta aperta (decisamente poco adatte alle strade non proprio asfaltate del bosco) e una ... ilmattino.it