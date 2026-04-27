Copparo saluta con un pari Portuense ko Scivola in casa il Ponte derby al Consandolo

Nell’ultima partita stagionale giocata al “Preziosa”, il Copparo ha concluso con un pareggio 1-1 contro Stella Rossa Casalborsetti, che ha creato più occasioni pericolose rispetto ai padroni di casa. La Portuense ha subito una sconfitta in trasferta, mentre il Ponte ha perso in casa, scivolando nella classifica. La partita tra Consandolo e l’altra squadra si è disputata nel derby locale.

Finisce in parità, 1-1, l’ultima stagionale dei rossoblu al “Preziosa” contro Stella Rossa Casalborsetti che crea diverse situazioni pericolose rispetto ai padroni di casa. Per Copparo in rete Borges con un rigore molto discusso dai romagnoli a metà del secondo tempo, mentre gli ospiti trovano l’equilibrio all’inizio del recupero. Nonostante la giornata calda, molto vicina ai trenta gradi, Copparo parte subito col piede premuto sull’acceleratore, cercando con cambi di gioco e palloni filtranti gli inserimenti degli attaccanti, ovvero Secli e Borges con Laurenti nelle vesti di rifinitore per le indisponibilità dall’inizio di Cazzadore, Bonora e Granado.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Copparo saluta con un pari, Portuense ko. Scivola in casa il Ponte, derby al Consandolo Notizie correlate Prima Categoria. Poker del Copparo nel testacoda a Consandolo. Crolla il Bando, cade la Portuense col PonteDopo un primo tempo chiuso in parità sia sul piano del punteggio, sia su quello del gioco, Copparo esce alla distanza sul Consandolo segnando tre... Prima Categoria. Testacoda alle 14.30 tra Consandolo e Copparo. Portuense in casa di un Pontelagoscuro in ripresaDomenica ricca per le ferraresi nel girone F di Prima categoria, tutte in campo nel pomeriggio le sette rappresentanti della nostra provincia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meeting Avis a Copparo; Copparo, Plastic Free in azione sul territorio con un pomeriggio di pulizia ambientale; Copparo 2015 non si ferma: vince anche lo scontro diretto con il Reno Molinella; Quattrocento atleti sul tappeto. Le sfide al palasport di Copparo. Copparo saluta con un pari, Portuense ko. Scivola in casa il Ponte, derby al ConsandoloFinisce in parità, 1-1, l’ultima stagionale dei rossoblu al Preziosa contro Stella Rossa Casalborsetti che crea diverse situazioni pericolose rispetto ai padroni di casa. Per Copparo in rete Borges ... ilrestodelcarlino.it Copparo bows out with a draw, Portuense loses. Ponte slips at home, the derby at Consandolo.First Category: Codigorese wins narrowly and climbs to seventh place, Olimpia Quartesana defeats Placci Bubano ... sport.quotidiano.net Oggi il mercato torna in piazza e continua la sensibilizzazione sui danni dell'alcol , vieni a conoscerci e a sostenerci per una comunità più libera a Copparo dalle 9:00 alle 12:00 Vi aspettiamo numerosi - facebook.com facebook