Domenica di calcio in Prima Categoria con un match intrigante alle 14.30 tra Consandolo e Copparo. Le due squadre cercano punti importanti in una gara che promette emozioni. Nel frattempo, il Portuense si prepara a sfidare in casa un Pontelagoscuro in crescita. Sei squadre ferraresi scendono in campo nel pomeriggio, tutte alla ricerca di una vittoria per migliorare la posizione in classifica.

Domenica ricca per le ferraresi nel girone F di Prima categoria, tutte in campo nel pomeriggio le sette rappresentanti della nostra provincia. Due i derby in programma: si comincia dal testacoda tra Consandolo e Copparo 2015, coi rossoblù di mister Borsari che partono nettamente favoriti ma dovranno stare attenti a non sottovalutare gli argentani, freschi di prima vittoria stagionale contro il Placci Bubano. Sulla carta offre più spunti la sfida tra Pontelagoscuro e Portuense, entrambe reduci da una vittoria roboante: 3-2 per il Ponte sul Bando e 5-4 per l’undici di Skabar sulla Stella Rossa Casalborsetti, e l’impressione è che oggi si assisterà ad una bella partita, aperta a qualsiasi tipo di pronostico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Testacoda alle 14.30 tra Consandolo e Copparo. Portuense in casa di un Pontelagoscuro in ripresa

Nella Prima Categoria, oggi Portuense e Bando cercano di ridurre il gap con Alfonsine e Fusignano.

