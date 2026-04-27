convegno sulla tutela del minore

È previsto un convegno pubblico dedicato alla tutela del minore, incentrato su aspetti legali, psicologici e sportivi. L’evento riunisce esperti di diversi settori per discutere delle modalità di protezione e assistenza ai minori. Durante l’incontro si parlerà di come evitare che la tutela venga lasciata al caso o alle sensazioni personali e si analizzeranno strumenti e procedure per garantire adeguatezza e sicurezza.

COMUNICATO STAMPA: CONVEGNO PUBBLICO SULLA TUTELA DEL MINORE TRA DIRITTI, PSICOLOGIA E SPORT. La tutela dei minori non può essere affidata né all’improvvisazione né alla sola sensibilità individuale. Richiede una rete stabile tra istituzioni, scuola, famiglie, sport, professionisti e Forze dell’Ordine. Da questa convinzione nasce il convegno pubblico “La tutela del Minore tra Diritti, Psicologia e Sport”. Il Convegno promosso da SIULP Roma e SIULP Fiumicino, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, in programma martedì 29 aprile 2026, alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino. Tutela del minore. L’iniziativa.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Safeguarding dei minori

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