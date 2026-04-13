A Napoli il convegno Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche | tutela valorizzazione e opportunità

La sartoria napoletana è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia millenaria. Lunedì 20 aprile, alle ore 10.30, presso la Sala Nassirya del Consiglio Regionale della Campania (Isola F13), si terrà il convegno: "Sartoria Napoletana e Indicazioni Geografiche: tutela, valorizzazione e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Cultura: al via convegno a Roma su tutela, gestione e valorizzazione dei siti archeologiciInizia oggi il convegno internazionale ArcheoSite, dedicato alla valorizzazione dei siti archeologici tra Europa e Mediterraneo.

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