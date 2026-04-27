Controlli per il ponte del 25 aprile sequestri di cocaina e maxi-multe per lavoro nero

Durante il lungo ponte del 25 aprile, le forze dell'ordine della provincia di Lecce hanno intensificato i controlli su strada e nei luoghi pubblici. Sono stati sequestrati quantitativi di cocaina e sono state contestate multe per lavoro nero. Le operazioni sono state condotte con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme durante i giorni di maggiore afflusso.

LECCE – In occasione del lungo ponte del 25 aprile, il comando provinciale dei carabinieri di Lecce ha messo in campo una strategia di prevenzione particolarmente serrata. L’operazione, coordinata per garantire la sicurezza nelle zone a forte vocazione turistica, ha portato a un monitoraggio.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Blitz in provincia: raid contro il lavoro nero, 25.000€ di multeGli ispettori dello Iam di Reggio Calabria hanno condotto una vasta operazione di vigilanza che ha colpito diversi settori produttivi della... Controlli della polizia nei locali, multe per lavoro nero e irregolarità sanitarieProseguono i controlli della divisione pasi della questura insieme agli agenti della polizia locale, che hanno effettuato una serie di ispezioni in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stretta sui controlli per il ponte del 25 aprile; Il Ponte che non è mai cominciato, ma ci costa comunque tantissimo; Ponte di primavera: più controlli sulle strade; PONTE DI LEGNO - Prevenzione e controlli per la sicurezza degli sciatori. Colleferro, controlli dei Carabinieri nel weekend del 25 aprile: arresti, denunce e patenti ritirateIl ponte del 25 aprile ha portato un’intensificazione dei controlli dei Carabinieri nel territorio di Colleferro e nei comuni vicini. Il bilancio dei servizi straordinari parla di un arresto, due denu ... ilquotidianodellazio.it Ponte del 25 aprile, controlli serrati dei Carabinieri nel Livornese: 8 denunce, 60 persone e 30 auto controllateI Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno intensificato i controlli sul territorio nel corso del ponte festivo appena trascorso, con l'obiettivo di ... gonews.it Controlli nel Metapontino: auto senza assicurazione e conducente senza patente #autosenzaassicurazione #controllipolizia #metapontino #poliziadistato - facebook.com facebook . @paolomieli: "Il Washington Post dice che ci sono più controlli ai concerti che agli eventi della Casa Bianca. Tutti gli altri giornali sottolineano l'aspetto che, nonostante le mattate di Trump, il paese regge alla prova della guerra civile che tutti ormai paventano" x.com