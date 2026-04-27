Controlli nel negozio di ortofrutta a Ivrea | alla fine viene multato di 15mila euro

Nel corso di controlli recenti nel negozio di ortofrutta di corso Vercelli 242 a Ivrea, sono state riscontrate irregolarità. A seguito di queste verifiche, è stata emessa una sanzione amministrativa pari a 15.000 euro. Le operazioni sono state condotte dalle autorità competenti per verificare il rispetto delle normative vigenti nel settore. La multa è stata notificata al gestore del negozio.

Nuovi controlli e multe per oltre 15mila euro nel negozio di ortofrutta di corso Vercelli 242 a Ivrea. Venerdì 24 aprile 2026, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino, insieme ai militari della compagnia di Ivrea e agli agenti della polizia locale, hanno effettuato un'ispezione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Controlli ad Acireale durante il Carnevale: sanzioni per un bar e per un negozio di ortofruttaNel locale del bar adibito a deposito è stata riscontrata la presenza di pareti con intonaco scrostato, infiltrazioni id umidità e buchi che... Controlli dei vigili, multato parcheggiatore abusivo e sequestro di alimenti in un negozioLECCE – Ancora controlli mirati e approfonditi degli agenti della polizia locale del comando di Lecce finalizzati al contrasto dei fenomeni illegali... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Controlli nel negozio di ortofrutta a Ivrea: alla fine viene multato di 15mila euro; Profumi, smalti e creme con sostanze cancerogene: sequestro in un emporio; Latina, controlli Epatite A: oltre 500 kg di cibo senza tracciabilità; Latina - Epatite A, controlli del Nas tra Aprilia, Latina e Terracina. Sequestrati 600 kg di alimenti. Controlli nel negozio di ortofrutta a Ivrea: alla fine viene multato di 15mila euroRiscontrate diverse irregolarità riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'abbandono di rifiuti e l'occupazione abusiva di suolo pubblico oltre i limiti consentiti ... torinotoday.it Blitz nell’ortofrutta: oltre 15mila euro di multe dopo i controlliNuovo intervento delle forze dell’ordine a Ivrea, dove un negozio di ortofrutta di corso Vercelli è tornato sotto la lente per una serie di irregolarità. L’attività era già stata al centro di ... torinoggi.it CATANIA, CONTROLLI NEL QUARTIERE OGNINA–PICANELLO: IRREGOLARITÀ IN CENTRO SCOMMESSE Proseguono i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri per la verifica della regolarità delle attività commerciali legate al gioco e alle scomm - facebook.com facebook Il bilancio dei controlli: un arresto, sei denunce, due patenti ritirate x.com