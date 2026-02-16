Controlli ad Acireale durante il Carnevale | sanzioni per un bar e per un negozio di ortofrutta

I carabinieri di Acireale hanno multato un bar e un negozio di ortofrutta durante i controlli del Carnevale, perché non rispettavano le norme anti COVID-19. La polizia ha scoperto che in entrambi i locali mancavano le distanze di sicurezza e non venivano rispettate le regole per la somministrazione. Durante le verifiche, sono state trovate anche alcune persone senza mascherina. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a sanzioni immediate e a una maggiore attenzione sulle misure di sicurezza nel centro storico.

Nel locale del bar adibito a deposito è stata riscontrata la presenza di pareti con intonaco scrostato, infiltrazioni id umidità e buchi che permettono l’accesso di agenti infestanti. Per terra, anche blatte morte I carabinieri di Acireale hanno intensificato i controlli nel centro etneo per le festività del Carnevale. Il fitto programma di eventi organizzati per festeggiare “il più bel Carnevale di Sicilia” vede, infatti, decine di migliaia di persone, tra residenti e turisti provenienti non solo da tutta la Sicilia, ma anche dall’estero, affollare, ogni giorno, le vie del centro di Acireale. E dunque, per tutti i turisti ed i residenti che vivono queste giornate di festa, è in atto un piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio – in uniforme ed in borghese - nell’ambito di un programma di sicurezza al fine di prevenire e contrastare ogni forma di criminalità.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Catania, controlli della task force coordinata dalla Polizia: irregolarità in un’ortofrutta e in un panificio, sanzioni per 13.000 euro Controlli nella villa comunale di Aci Catena: denuncia e sanzioni per il chiosco-bar I controlli nella villa comunale di Aci Catena hanno portato alla denuncia e a sanzioni nei confronti del chiosco-bar. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fugge al controllo dei carabinieri: trovato in auto con un petardo ad alto potenziale; Fugge al controllo dei carabinieri: trovato in auto con un petardo ad alto potenziale; Acireale, fugge all’alt dei Carabinieri con un petardo vietato in auto: denunciato 39enne -; Si scontrano e rifiutano le cure, via le patenti a due automobilisti: avevano bevuto troppo. Acireale, controlli in occasione del Carnevale: due denunce. Sanzionato un bar del centroI Carabinieri della Compagnia di Acireale, con un articolato piano straordinario di controllo del territorio coordinato dal Comando Provinciale di Catania, hanno intensificato i servizi preventivi, pe ... gazzettinonline.it Controlli straordinari della polizia presso il cinema Margherita di Acireale - facebook.com facebook